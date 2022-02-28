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Putin'den Batı'ya yaptırım tepkisi: Yalan imparatorluğu

Ülkedeki ekonomik durumu görüşmek için yapılan toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Sözde Batı toplumu, daha önce konuşmamda söylediğim gibi, 'yalan imparatorluğu' tarafından ülkemize karşı yaptırım uygulanmaya çalışılıyor." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki ekonomik durumu görüşmek üzere yetkililerle bir araya geldi.

Putin, toplantının başlangıç kısmında kısa bir açıklamada bulundu.

Söz konusu toplantı öncesinde Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile yaptırımlar konusunda bir ön görüşme yaptığını aktardı.

Putin, "Sözde Batı toplumu, daha önce konuşmamda söylediğim gibi, 'yalan imparatorluğu' tarafından ülkemize karşı yaptırım uygulanmaya çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyonlar sonrası birçok Batılı ülke, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar açıklamıştı.

 

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