Putin'den Biden'a 'katil' yanıtı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden için, "Ona sağlıklar dilerim." dedi.

Putin, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir." ifadesini kullandı.

Biden, dün yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "katil" olduğunu ileri sürmüş ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

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