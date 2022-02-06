Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, COVID-19'un Omicron varyantına yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi.
AA
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Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan mesaja göre Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Değerli dostum, sizi ve eşinizi içtenlikle desteklemek isterim. Hayat enerjiniz ve iyi ruh halinizin virüsle en kısa sürede başa çıkmanıza yardımcı olacağına eminim. Sizlere içtenlikle geçmiş olsun dileklerimi iletir, uzun yıllar boyu iyi sağlıklar dilerim." ifadelerini kullandı.
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