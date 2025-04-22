Putin’den dikkat çeken çıkış! Zelenskiy ile doğrudan görüşme sinyali

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile doğrudan görüşme ihtimaline yönelik ilk kez açık bir mesaj verdi. Devlet televizyonuna verdiği röportajda konuşan Putin, Moskova'nın her zaman barış girişimlerine olumlu yaklaştığını vurgulayarak, "Kiev rejimi temsilcilerinin aynı şekilde hissettiğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin’in açıklamaları, iki ülke arasında yeni bir diplomatik sürecin başlayabileceğine dair beklentileri de beraberinde getirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin’in ifadelerinin sivil hedeflerin hedef alınmaması konusunda Ukrayna ile doğrudan bir görüşmeye açık olduğunu gösterdiğini belirtti. Peskov, konunun müzakere edilebilir bir başlık olduğunu ve bu sürecin her iki taraf arasında ilerleyebileceğini dile getirdi.

"Moskova'dan net bir yanıt bekliyoruz"

Öte yandan Ukrayna lideri Zelenskiy de yayınladığı bir video mesajda, "Moskova'dan net bir yanıt beklediklerini" ve taraflar arasında olası diyaloğun önünü açabilecek bir tutum sergiledi.