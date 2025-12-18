Putin’den hakaret ve savaş tehdidi: Yavru domuzlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda Batı’ya açık bir ultimatom verdi. Putin, Avrupa ve Ukrayna’nın “esaslı müzakerelere” yanaşmaması halinde Rusya’nın Ukrayna’daki askeri hedeflerini genişleteceğini söyledi.

Putin, “Eğer karşı taraf ve onların yabancı hamileri ciddi görüşmeleri reddederse, Rusya tarihsel topraklarının kurtarılmasını askeri yollarla gerçekleştirecektir” ifadelerini kullandı.

“Tampon bölge” vurgusu

Rus liderin açıklamalarında öne çıkan bir diğer unsur ise “tampon bölge” oldu. Putin, Ukrayna topraklarında oluşturulan ve oluşturulacak güvenlik kuşağının genişletilmesinin gündemde olduğunu belirterek, işgalin geçici değil stratejik ve kalıcı bir hedefe dönüştüğünün sinyalini verdi.

Putin’in Avrupalı liderler için kullandığı “yavru domuzlar” ifadesi, Kremlin’in Avrupa başkentlerini artık eşit bir diplomatik muhatap olarak görmediğini ortaya koydu. Bu dil, Rusya’nın Batı’yla ilişkilerinde yeni bir kopuş eşiğine girildiği şeklinde değerlendiriliyor.

“Tehdit edilen biziz"

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov (Busov) ise NATO’nun 2030’a kadar Rusya ile olası bir savaşa hazırlandığını öne sürdü. Rusya’nın savunma harcamalarının GSYH’nin yüzde 5,1’ine ulaştığını belirten Bakan, “Biz tehdit etmiyoruz, tehdit ediliyoruz” dedi.

Zelenski: 2026 savaş yılı olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Putin’in mesajlarını Avrupa Birliği liderler zirvesi öncesinde değerlendirdi. Zelenski, “Moskova’dan 2026’nın da bir savaş yılı olacağına dair net sinyaller alıyoruz” diyerek Avrupa’ya daha sert yaptırımlar çağrısında bulundu.

Uzmanlara göre Putin’in kullandığı dil, Rusya’nın diplomatik çözümden uzaklaşıp askeri kazanımları dayatmaya hazırlandığını gösteriyor. Avrupa’ya yönelik aşağılayıcı üslup ise önümüzdeki dönemde gerilimin daha da tırmanacağının güçlü bir işareti olarak görülüyor.