Putin’den İran savaşı için arabuluculuk hamlesi

Orta Doğu'daki savaş ikinci haftada devam ederken, savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin belirsizlik küresel piayasaları sarsmaya devam ediyor. Trump savaşın yakın zamanda biteceği mesajını verse de İran'dan ateşkes istedikleri iddialarına rest geldi.

Uzun zamandır Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise İran çatışmasında arabuluculuk için birden fazla seçenek önerdiği öğrenildi. Kremlin birçok teklifin de hâlâ geçerli olduğunu bildirdi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov konuya ilişkin "Putin, durumun ilk aşamalarından itibaren çeşitli arabuluculuk seçenekleri sundu. Askeri operasyonlar başlamadan önce bu teklifler yapıldı. Rusya elinden gelen yardımı yapmaya hazır. Ancak bunun birçok anlayış ve anlaşma gerektirdiğini biliyorsunuz. Bu nedenle biraz sabırlı olmamız gerekecek." dedi. Peskov, tekliflerin içeriği hakkında ise detay vermedi.

Açıkla Trump ile görüşme sonrası geldi

Açıklama, Putin'in Trump ile telefon görüşmesi yaptığı günün ertesinde geldi.

Trump da dün, Putin'in İran çatışmasında yardımcı olmak istediğini açıklamış ancak kendisine "Ukrayna-Rusya savaşını bitirerek daha yardımcı olabilirsiniz" dediğini ifade etmişti.