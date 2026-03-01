Putin'den İran'a taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı.

Pezeşkiyan'a telgraf gönderdi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Hamaney'in yaşamını yitirmesi nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a bir telgraf iletti. Mesajında Hamaney'i "seçkin devlet adamı" olarak nitelendiren Putin, Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Putin, telgrafında şu ifadelere yer verdi:

"⁠İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve aile üyelerinin, insan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm normlarının acımasızca ihlal edilmesiyle işlenen suikastı nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. İçten taziyelerimi ve desteğimi Hamaney ailesi ve dostlarına, İran hükümeti ve halkına iletin."