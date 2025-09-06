Putin’den Kim Jong-Un’a kuruluş yıl dönümü mesajı

Kuzey Kore ile Rusya arasında son dönemde artan kapsamlı işbirliği gündemdeki yerini korurken; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’a yeni bir jest geldi.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Putin Kuzey Kore’nin 77’nci kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül vesilesiyle Kim’e tebrik mesajı gönderdi.

"Stratejik ortaklığı daha da geliştireceğiz"

Mesajında 77 yıl önce Kuzey Kore’yi ilk tanıyan devletin Sovyetler Birliği olduğunu hatırlatan Putin, "O tarihten bu yana Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkiler zamanın sınamalarını onurlu bir şekilde aşmıştır" ifadelerini kullandı. Putin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Askerlerinizin Kursk Bölgesi'ni kurtarma operasyonuna kahramanca katılımı, Rusya-Kuzey Kore dostluğunun ve karşılıklı yardımlaşmamızın açık bir göstergesidir. Eminim ki, ülkelerimiz arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı karşılıklı çabalarla daha da geliştireceğiz."

İki ülke arasındaki ortaklığın daha da gelişmesinin önemli olduğunu vurgulayan Putin, "Bu, dost Rusya ve Kuzey Kore halklarının çıkarlarına bütünüyle uygundur ve Kore Yarımadası’nda ve tüm Kuzeydoğu Asya’da güvenlik ve istikrara katkıda bulunacaktır" açıklamasını yaptı.

Pezeşkiyan da Kim’e tebrik mesajı gönderdi

Kuruluş yıl dönümü öncesinde Kim’e bir tebrik de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan geldi. Mesajında Kuzey Kore’nin 77’nci kuruluş yıldönümünü kutlayan Pezeşkiyan, İran ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin liderlerin iradesi sayesinde gelecekte daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.