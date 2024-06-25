Putin'den 'müzakere' açıklaması: 'Amacımız çatışmayı sona erdirmek'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da başlayan 10. Primakov Okumaları Uluslararası Forumu katılımcılarına mesaj gönderdi.

Ria Novosti'de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı yardımcılarından Yuri Uşakov ile gönderdiği mesajda Putin, Ukrayna'ya yaptığı "müzakere" teklifine ilişkin "amacımız çatışmayı sona erdirmek" dedi.

Putin'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Bizim tarafımızdan ortaya konan girişimin özüne inmek bile istemeyen birçok Batılı siyasetçinin aksine, forum katılımcılarının bu konuyu düşünceli ve rasyonel bir şekilde ele alacaklarına ve gerçekten de çatışmayı durdurma ve siyasi ve diplomatik çözümüne geçme imkanı sağladığını göreceklerine inanıyorum"

Putin, 14 Haziran'da "Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabilecekleri" yönünde teklifte bulunmuştu.

Ukrayna tarafı bu girişimi reddetmişti.