Putin'den orduya büyük takviye: Asker sayısı 180 bin artıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke ordusundaki asker sayısını önemli ölçüde artırma kararı aldı. Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Rus ordusundaki asker sayısı 180 bin kişi artırılacak ve böylece toplam asker sayısı 1,5 milyona ulaşacak. Bu artışla birlikte, Rusya'nın toplam askeri personel sayısı yaklaşık 2,4 milyon olacak.

Putin'in resmi hükümet web sitesinde yayımlanan kararname, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Geçtiğimiz Aralık ayında da Putin'in imzaladığı bir kararname ile askeri personel sayısı 1,32 milyon askere çıkarılmıştı.