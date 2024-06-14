Putin'den şartlı 'Ukrayna ile müzakere' açıklaması

Rusa lider Putin, Ukrayna ile müzakere görüşmelerine başlamak için yerine getirilmesini istediği şartları açıkladı.

Radyo Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı yöneticileriyle bir araya gelen Putin, Ukrayna'nın askerlerini Rusya'nın yeni bölgelerinin tamamından çekmesi ve NATO'ya katılma planlarından vazgeçmesi gerektiğini, bu durumda barış görüşmelerinin başlayacağını söyledi.

"Ukrayna'ya bugün tekrar gerçek bir barış teklifi yapıyoruz. Geçici ateşkesi sağlamayı ve meseleyi dondurmayı değil, çatışmaları sonlandırmayı teklif ediyoruz." diyen Putin, Ukrayna’nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO’ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi.

Putin açıklamasında şöyle konuştu:

"Dikkat ediyorum, tam da bu bölgelerin Ukrayna'ya katıldıkları sırada var olan idari sınırlar dahilindeki tüm topraklarından. Kiev böyle bir karara hazır olduğunu açıklar açıklamaz ve bu bölgelerden gerçek anlamda asker çekmeye başlar başlamaz ve NATO'ya katılma planlarını reddettiğini resmen bildirir bildirmez, bizim tarafımızdan derhal, kelimenin tam anlamıyla aynı dakikada ateşi kesme ve müzakerelere başlama emri verilecektir"

Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yeni bir barış teklifinde bulunduğunu ve bu koşulların reddedilmesi halinde Kiev ve Batılı müttefiklerinin daha fazla kan dökülmesinden sorumlu olacağını vurguladı.

Putin ayrıca, "İsviçre’deki konferansa davet edilmedik. Rusya olmadan, bizimle açık ve sorumlu bir diyalog kurmadan, Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda çözüm bulunması imkansız." dedi.