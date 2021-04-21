Putin'den sert açıklama: Pişman olacaklar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus parlamentosunun alt ve üst kanadı üyeleri ile diğer siyasilerin katıldığı yıllık Federal Meclis toplantısına gelerek konuşma yaptı.

Putin, "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar." dedi.

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