Putin'den sert uyarı! Ukrayna'da konuşlanacak yabancı birlikler meşru hedef sayılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, Ukrayna topraklarında konuşlanacak yabancı askeri birliklerin meşru hedef olarak görüleceğini vurguladı.

Putin, "Özellikle şimdi askeri çatışmalar sırasında orada herhangi bir birlik konuşlanırsa, bunların meşru hedefler olacağını varsayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin, Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı olmadıklarını belirterek, bu süreci 'meşru bir tercih' olarak gördüklerini söyledi. Ancak NATO üyeliğine Rusya'nın güvenlik endişeleri nedeniyle karşı olduklarını vurguladı.

"Moskova görüşme için en uygun yer"

Putin, Ukrayna ile müzakerelere hazır olduklarını yineleyerek, "Moskova görüşme için en iyi yer. Güvenliklerini yüzde 100 garanti ediyoruz. Eğer görüşmek için başka yere çağırırlarsa biz bunu aşırı talepler şeklinde değerlendiriyoruz" dedi.

Ukrayna'nın uzun süre görüşmeleri reddettiğini hatırlatan Putin, son dönemde temas için talepte bulunduklarını aktardı.

Ukrayna'da güvenlik garantileri tartışması

Ukrayna'daki yargı sisteminin işlevsiz hale geldiğini savunan Putin, "Kiev'in müzakere etmek için siyasi iradeye sahip olacağını düşünmüyorum. Olsa bile hukuki ve teknik zorluklar mevcut. Ukrayna anayasasına göre, toprak anlaşmalarının referandumla onaylanması gerekiyor ancak bunun için sıkıyönetimin kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.

Putin, Ukrayna topraklarında konuşlanabilecek yabancı askeri birliklere dair ise, "Bu Ukrayna'nın NATO'ya çekilmesinin ana nedenleri arasına yer alıyor. Bu nedenle, özellikle şimdi askeri çatışmalar sırasında orada herhangi bir birlik konuşlanırsa, bunların meşru hedefler olacağını varsayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Barış anlaşması imzalanması halinde Rusya'nın yükümlülüklerine uyacağını dile getiren Putin, "Uzun vadeli barışa yol açacak çözümlere ulaşılırsa, o zaman Ukrayna topraklarındaki yabancı askerlerin varlığına gerek kalmayacak. Hem Rusya hem de Ukrayna için çözüme kavuşturulması gereken güvenlik garantilerine saygı duyacağız" dedi.