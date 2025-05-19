Putin’den Trump görüşmesine övgü: Çok kıymetliydi

Putin, görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirterek, "Trump ile yaptığımız görüşme yapıcıydı ve bu görüşmeyi çok kıymetli buluyorum" dedi.

Rus lider, uluslararası diyalog ve diplomasinin önemine vurgu yaparken, İstanbul’un diplomatik süreçlerde oynadığı rolü de takdirle karşıladığını dile getirdi.