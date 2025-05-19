Putin’den Trump görüşmesine övgü: Çok kıymetliydi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, İstanbul’da temasların yeniden başlamasının tarafların "genel olarak doğru yolda" olduğunu gösterdiğini ifade etti.
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Putin, görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirterek, "Trump ile yaptığımız görüşme yapıcıydı ve bu görüşmeyi çok kıymetli buluyorum" dedi.
Rus lider, uluslararası diyalog ve diplomasinin önemine vurgu yaparken, İstanbul’un diplomatik süreçlerde oynadığı rolü de takdirle karşıladığını dile getirdi.