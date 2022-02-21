Putin'den Ukrayna açıklaması: Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır

Rusya Devlet Başkanı Putin Kremlin Sarayı'nda açıklama yapıyor. Putin'in açıklamasından önemli satır başları şöyle;



"SSCB'nin ilk kuruluş yıllarına dönmemiz gerektiğini düşüyorum. Bolşevik ayaklanması ile yeni bir devlet kurulmuştur. Stalin ülkelere idari otorite vermiştir, Lenin bu programı eleştirmiştir.

Devlit kurulmasıyla ilgili hiç kimseyi suçlamıyorum. Ukrayna'nın Lenin tarafından kurulduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Lenin'in Donbas ile ilgili kararları vardır. Donbas'ın Rusya'ya eklenmesiyle ilgili.

1992'de Rus İmparatorluğu üzerinde SSCB kurulmuştur. Merkezi üniter bir özellik karşımıza çıkıyor. Lenin'in Sovyet birliğini kurma fikirleri dikkate alınmadı. Bu devletin kurulduğu ilkeler ve devrimin fikirleri aslında yok. Kominist partinin liderleri uluslar meselesini çözdüklerini düşünüyorlardı. Milliyetçilik ortadan kalkmadı. Ekonomik krizler gibi konular dile getirilerek ayrılıkçı görüşler ortaya çıktı. SSCB bu durumu analiz ederek ekonomide daha kararlı görüşlar aldı.

Sovyetler Birliği düşmeden lanetlenmişti. Ülkemizde olan şey ekonomiye dair alınan yanlış kararlar, SSCB'nin çöküşü onların suçudur. SSCB'nin dağılmasıyla yeni devletler tanındı. Ukrayna'nın egemenliğini tanıyarak Rusya onlara destek verdi. Ukrayna'nın bütçesinde 250 milyar dolar bir desteğimiz olduğu görülebilir. Rusya 2017'de borç ödeme sürecini tamamladı.

Rusya Ukrayna'nın çıkarlarını koruyacak şekilde işbirliği yapmıştır. Ukrayna ile ticaret hacmimiz çok yüksektir. Bunlar Rusya ile olan iyi ilişkileri gösterir. Ukrayna her zaman Rusya'dan daha fazla şey almaya gayret etti.

Ukrayna nüfusunun Rusfobik olması şaşırtıcı değil, bizim güçlerimiz özel servisleri toplayarak bilgi toplamaya başladı.

Dış ülke modellerini kopyalamıştır. Bunlar o anki mevcut çıkararına göre değiştirilmiştir, halkın çıkarları dikkate alınmamıştır. Bunlar oligarkları güçlendirmiştir.

Rusya ile işbirliği yapmaya isteyen insanları cezalandırmıştır. Radikaller gitgide taleplerini daha artırmış ve yolsuzluk virüsü ile daha da zayıflamış Ukrayna devletine zarar vermiştir.

Ukrayna'da kendi hesabına çalışan çok fazla kişi vardır. 2014'te darbe girişimi yapılmış ve günde 1 milyar dolar destek almışlrdır ve bu paralar üst düzey isimlerin hesaplarına geçmiştir.

Gazetecilere ve siyasetçilere karşı utanç verici iddialar ortaya atıldı, insanlar canlı canlı yakıldı. Biz bu insanların isimlerini biliyoruz. 2018'de 6 milyondan fazla Ukraynalı yurtdışına gidip iş aramak zorunda kaldı. 2020'de 6 bin doktor Ukrayna'yı terk etti. Onlara miras kalan her şey onlardan çalındı. Yüzlerce iş çalındı.

Artık Ukrayna'da adalet yoktur. Burada yolsuzluk karşıtı idari mahkemelere baktığımızda işlerini doğru yapsalar yolsuzluk azalırdı. Ukraynalıların ülkeleri başkalarının uşağı oldu. Yerli halkların adına alınan kararlar var. Rusça artık marketlerde bile konuşulmuyor. Kolluk güçleri kullanılarak hakları ellerinden alınıyor. Rus Ortodoks kilisesine karşı adımlar atılıyor, Ukrayna Ortodoks kilisesinin isteğine göre kararlar alınıyor.

Ukrayna aynı zamanda kendi nükleer tesisini oluşturmak istediğini söylüyor. Yabancı ülkelerden destek alındığını biliyoruz. Nükleer silahları varsa bu tehdit karşısındaduramayız. Batı Ukrayna'yı silahla desteklemektedir. Ukrayna ordusu yabancı danışmanlar tarafından şekillendiriliyor.

Ukrayna'nın askeri birlikleri NATO karargahından yönetilebiliyor. 20 binden fazla asker konuşlanmıştır. Kendi egemenlik alanına yabancı askerlerin girebilmesini eleşkin anlaşmaları onaylamışlardır. NATO'nun araçları ile Rusya'nın topraklarını inceleyebilir.

Ukrayna'nın anayasasına baktığımızda yasancı askerlerin konuşlanması yasaklanıyor. Fakat bunu da tanımıyorlar."

Ayrıntıyar geliyor...