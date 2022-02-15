Putin'den Ukrayna açıklaması: Müzakere etmeye hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Kremlin Sarayı'nda görüştü.

Görüşmenin ardından Ukrayna ile ilgili açıklama yapan Putin, “Rusya’nın önerileri karşılanmadı, müzakere etmeye hazırız.” dedi. Putin, "Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var." diye konuştu.

Ülkesinin ABD ve NATO ile güven artırıcı önlemleri görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Putin, tatbikat yapan askerlerin bir kısmının bölgeden çekileceğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki bazı birliklerin tatbikat kapsamındaki görevlerinin tamamlandığını ve çekilmeye başladıklarını açıklamıştı.