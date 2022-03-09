Putin'e bayrak açtı: Rus vatandaşlığını bırakacağım

Nevzlin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Putin'in dokunduğu her şey ölüyor. Ben savaşa karşıyım. İşgale karşıyım. Ukrayna halkının soykırımına karşıyım." ifadelerini kullandı.

2003'te sahibi olduğu petrol şirketi Yukos'a yönelik soruşturma üzerine İsrail'e yerleşerek vatandaşlık alan Nevzlin'in Yukos şirketindeki ortağı Mikhail B. Khodorkovsky, Rusya'da dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlarından hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rusya'daki bir mahkeme Nevzlin'i de "cinayet planlamak" suçlamasıyla gıyabında hapse mahkum etmiş, İsrail ise Nevzlin'i Rusya'ya iade etmeyi reddetmişti.

Leonid Nevzlin, Rusya'dan ayrıldıktan sonra İsrail'de çok sayıda vakıf ve kurumda yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş ve İsrail'in önde gelen gazetesi Haaretz'in yüzde 25 hissedarı olmuştu.

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra büyük servet elde eden iş adamları "oligark" diye isimlendiriliyor. Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesinin ardından Moskova yönetiminden kendisini uzaklaştırmak isteyen bazı Yahudi "oligarklar" İsrail vatandaşlığı almıştı.

Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi satacağını açıklayan Roman Abrahamoviç de 2018'de İsrail vatandaşlığı almıştı.