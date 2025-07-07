Putin'in görevden aldığı Rus bakan evinde ölü bulundu
Rusya Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit, görevden alınmasının ardından evinde ölü bulundu. Reuters'ın İzvestiya'ya dayandırdığı habere göre, Starovoit’in silahla intihar ettiği öne sürülüyor. Putin’in sabah saatlerinde imzaladığı kararnameyle görevden alınan Starovoit’in, son dönemde ülke genelindeki havalimanlarında yaşanan sorunlar nedeniyle görevine son verildiği iddia edilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabah saatlerinde imzaladığı başkanlık kararnamesiyle görevine son verdiği Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit, evinde ölü olarak bulundu.
Silahla yaşamına son verdiği iddia edildi
İzvestiya haber ajansına dayandırılan Reuters kaynaklı bilgilere göre, Starovoit'in silahla yaşamına son verdiği öne sürülüyor. Eski bakanın, son dönemde Rusya'daki havalimanlarında yaşanan sorunlar nedeniyle görevden alındığı iddiaları gündeme gelmişti.
Yerine Andrei Nikitin atanmıştı
Kremlin'den yapılan açıklamada, Starovoit'in yerine Ulaştırma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Andrei Nikitin'in atandığı belirtildi. Nikitin, geçmişte Novgorod bölgesi valiliği görevinde de bulunmuştu.
Roman Starovoit, siyasete atılmadan önce ulaşım alanında çeşitli görevlerde yer almış, Rusya'nın federal yol ajansı Rosavtodor'da altı yıl boyunca görev yapmıştı.