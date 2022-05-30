Putin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bazı batılı medya organlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğu 3 yıl içinde öleceğine yönelik iddialara Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan tepki geldi.

Fransız medya kuruluşuna verdiği röportajda bu iddiaları yalanlayan Lavrov, "Başkan Putin'in her gün ekranlara çıkıp konuşmalar yaptığını görebiliyoruz ve duyabiliyoruz. Aklı başında insanların Putin'e baktığında sağlığıyla ilgili herhangi bir sorun görebildiğini sanmıyorum. Bunu kamuoyuna bırakıyorum. Bu dedikoduları yayanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum." dedi.

Röportajında Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü askeri operasyonları ile ilgili de konuşan Lavrov, operasyonların planlandığı gibi yürüdüğünü söyleyerek, "Askeri operasyonlara gelince, operasyonlar planlandığı gibi sürüyor." ifadelerini kullandı.

"Batı'nın, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları kaldırma ihtimali düşük"

Röportajında batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri operasyonlar nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara da değinen Lavrov, "Histeri gibi görünen bu yaptırımları Batı başlattı. Bu bir gecede yazılmadı. Uzun zamandır bu yaptırımlar hazırlanıyordu. Bu yaptırımların kalkması pek mümkün görünmüyor." dedi. Batı yaptırımlara rağmen kendilerinin diyalog kapısını kapatmadığını belirten Lavrov, "Diyaloğun yeniden başlamasına giden yolun kapandığını söylemek istemiyoruz. Ancak Avrupa'nın niyetlerini sadece pratik eylemlere göre değerlendireceğiz. Ciddi bir ders aldık." ifadelerine yer verdi. kullandı.

Lavrov, Putin'in, Avrupalı liderler ile görüşebileceğini bunun için bir engel bulunmadığını da sözlerine ekledi.