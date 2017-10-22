PYD, Suriye'nin en büyük petrol sahasını ele geçirdi
PYD, Suriye'nin Deyrizor kentinde DEAŞ'ın kontrolündeki ülkenin en büyük petrol sahasını ele geçirdi.
Terör örgütü PYD, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki ülkenin en büyük petrol sahası olan El-Ömer'i ele geçirdi.
PYD, bu bölgeye operasyonlarını 9 Eylül'de ABD desteğiyle başlatmıştı. Öte yandan PYD'nin, DEAŞ'ın Rakka kent merkezinden tamamen çekilmesinin ardından bazı örgüt üyelerini Deyrizor'a takviye amaçlı gönderdiği öğrenildi.
PYD, 23 Eylül'de de Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Konoko'yu işgal etmiş ardından bu ay başlarında Cafra petrol sahasını ele geçirmişti.
DEAŞ son 3 yıldır, söz konusu petrol sahalarından milyonlarca dolar gelir elde etmişti.
Kaynak: AA