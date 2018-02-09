Qualcomm, Broadcom'u bir kez daha reddetti

09 Şubat 2018

ABD merkezli çip üreticisi Qualcomm, rakibi Broadcom'un 146 milyar dolarlık teklifini de reddetti.

CNBC'nin haberine göre Qualcomm, borçla beraber 146 milyar doları bulan teklifin değer ve netlik açısından ciddi eksiklikleri olduğunu belirtti. Kararı oybirliğiyle aldığını duyuran şirketin yönetim kurulu, eksikliklerin düzeltilip düzeltilemeyeceğini görmek için taraflar arasında toplantı yapılmasını önerdi.

Broadcom, açıklamasında bunun "nihai teklifi" olduğunu duyurmuştu.

Qualcomm, daha önce de Broadcom'un 130 milyar dolar teklifini de reddetmişti.

Broadcom, Qualcomm'dan vazgeçmiyor