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Rabb: Birleşik Krallık'tan bu kadar ödün beklemek doğru değil

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, AB'nin ülkesine tavrının adil olmadığını söyledi.

Rabb: Birleşik Krallık'tan bu kadar ödün beklemek doğru değil
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Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine karşı adil davranmadığını ve ödün veren tarafın sadece Birleşik Krallık olması beklendiğini açıkladı.

Raab, Sky News'e verdiği ropörtajda, "Gelecek günlerde sadece Birleşik Krallık'ın taviz vermesi gerekeceğine dair duyumlar aldık, bu doğru bir müzakere yöntemi değil" dedi.

Avrupa Konseyi, Londra ve Brüksel arasıdaki görüşmelerde yeterli gelişme olmadığını açıklarken, Birleşik Krallık Brexit Baş Müzakerecisi David Frost, AB'nin müzakerelere yaklaşımını "hayal kırıklığı" olarak tanımlamıştı.

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