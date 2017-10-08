Rajoy: İspanya bölünmeyecek

08 Ekim 2017

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya krizi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Rajoy, "Bağımsızlığın olmasını önleyeceğiz. İspanya bölünmeyecek, ulusal birlik devam edecek. Bunun için yasamanın bize verdiği tüm yetkiyi kullanacağız. Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki bağımsızlık olmayacak." ifadelerini kullandı.

Krizinin çözümü için Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un "arabuluculuk" önerisine de karşı çıkan Rajoy, şunları kaydetti:

"Dünyanın hiçbir yerinde ülkesinin birliği ve bununla ilgili tehditler üzerine konuşacak bir ülke yoktur. Ulusal birliğe karşı tehditler ortadan kalmadıkça hiçbir şey inşa edilemez. Ne İspanya da ne de dünyanın herhangi bir yerinde. Bazıları bir bölünme tehdidi karşısında hükümetin müzakere edeceğini mi düşünüyor?"

"Avrupa'nın değerleri savaşı var"

İspanya'nın yaşadığı ekonomik krizden dolayı 2012 yılında gündemde olan kurtarma yardımı müzakerelerine atıfta bulunan Rajoy, "2012 yılında (ekonomik kriz) İspanya'nın euro savaşı vardı. Biz Avrupalılar bu savaşı kazandık. Şimdi Avrupa'nın değerleri savaşı var ve bunu da kazanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Rajoy, şöyle devam etti:

"Popülizm her tarafta var. Brexit olayını, Le Pen veya Farage gibi aşırı sağ kişiliklerin ortaya çıkışını gördük. Bizde ise Avrupalı değerlere ve hukuk devletine karşı olan milliyetçi popülizm çıktı. Avrupa'nın şimdiye kadar gösterdiği, ulusların birliği, yasaların uygulanması ve ülkelerin anayasalarının savunulması tavrını sürdüreceğine inanıyorum."

Kaynak: AA