Rapçi 'Diddy'ye eski modacısından yeni dava! 'On yıl şiddet gördüm'

ABD'de 'Diddy' ve 'Puff Daddy' lakaplarıyla tanınan rapçi Sean Combs hakkında yeni bir dava açıldı. NBC News'ün haberine göre, Combs'un eski kişisel modacısı Deonte Nash, 'cinsel, fiziksel ve psikolojik taciz' başta olmak üzere 11 ayrı suçlama yöneltti.

Nash, on yıl boyunca Combs'un kendisine şiddet uyguladığını, kötü muamelede bulunduğunu ve ölüm tehditleri savurduğunu iddia etti. 2018'de Combs için çalışmayı bıraktığını belirten Nash, tehditlerin devam etmesi nedeniyle güvenliğinden endişe duyduğunu ve hayatını normal şekilde sürdüremediğini söyledi.

Diddy'nin geçmişteki suçlamaları

Combs, 16 Eylül 2024'te 'seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme' gibi birçok suçlamayla gözaltına alınmıştı.

Mahkeme kayıtlarında, Combs'un 'Freak Offs' adı verilen ve günlerce sürebilen partiler düzenlediği, bu etkinliklere katılanları cinsel ilişkiye zorladığı öne sürülmüştü. İddianamede, ünlü rapçinin mağdurları kariyerlerini tehdit ederek baskı altına aldığı, ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı, evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu bulunduğu belirtilmişti. Ayrıca, tanık ve mağdurlara susmaları ya da yalan ifade vermeleri için rüşvet teklif ettiği iddia edilmişti.

Manhattan'daki federal mahkemede suçlamaların tümünü reddeden Combs, bazı suçlamalardan aklanmıştı. Bu nedenle ömür boyu hapis cezası ihtimali ortadan kalkarken, rapçinin cezasına ekim ayında karar verilmesi bekleniyor.