Rapçi Eminem'den Avustralyalı şirkete 'Swim Shady' iptal başvurusu

Dünyaca ünlü Amerikalı rap sanatçısı Eminem (gerçek adıyla Marshall Bruce Mathers), 1999 yılından bu yana ticari marka olarak tescilli olan ikonik lakabı "Slim Shady"ye benzerliği nedeniyle Avustralya merkezli plaj eşyaları şirketi Swim Shady'ye karşı yasal yollara başvurdu.

BBC'nin aktardığı bilgilere göre, ünlü rapçi, Sydney merkezli şirketin Swim Shady markasının tescilinin iptali talebiyle ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne resmen başvuruda bulundu.

Avukatlardan "yanıltıcı bağlantı" iddiası

Eminem'in hukuk ekibi, markanın iptali talebine gerekçe olarak, "Slim Shady" isminin "ayırt edici ve ünlü" hale geldiğini ve tümüyle Eminem'in rap kariyeri ile özdeşleştiğini savundu. Avukatlar, plaj malzemeleri satan Swim Shady markasının, bu benzerlik üzerinden ünlü şarkıcıyla "yanıltıcı bağlantı" kurduğunu iddia ediyor.

Resmi belgelerdeki bilgilere göre, Eminem, bu takma adını 1999 yılında aynı isimli albümüyle birlikte ticari marka olarak tescil ettirmişti. Ancak, söz konusu Avustralya şirketinin marka başvurusu Ocak ayında yapıldı.

Swim Shady'den ilk açıklama

Güneşlik ve diğer plaj ürünleri üreten Swim Shady şirketinin yetkilileri, BBC'ye yaptıkları açıklamada, şirketlerinin Avustralya'nın güçlü güneş ışınlarından korunmak amacıyla şık ve etkili ürünler üretme hedefiyle kurulduğunu belirtti. Yetkililer, yasal sürecin devam etmesi nedeniyle bu aşamada daha fazla yorum yapmayacaklarını kaydetti.

ABD yasaları çerçevesinde, Avustralyalı şirketin bu dilekçeye önümüzdeki hafta içinde resmi yanıtını vermesi bekleniyor.

Rap müziğin efsanevi isimlerinden olan Eminem, özellikle 2000 yılında yayımlanan ve kendisine En İyi Rap Albümü dalında Grammy Ödülü kazandıran hit parçası "The Real Slim Shady" ile küresel şöhrete ulaşmıştı.