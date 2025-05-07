RBNZ: Küresel ticaret gerilimi finansal sistemde riskleri artırıyor

Raporu değerlendiren RBNZ Başkanı Christian Hawkesby, son altı ayda küresel ekonomik ortamın daha kırılgan hale geldiğini belirterek, “Artan ticaret gerginlikleri ve piyasa oynaklığı, finansal istikrara yönelik riskleri büyüttü” dedi. Özellikle ABD’nin ithalata yönelik geniş kapsamlı tarifeleri, Yeni Zelanda’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeyi etkileyerek, ekonomik belirsizliği derinleştirdi.

Hawkesby, bankaların güçlü sermaye yapısı ve likidite tamponları sayesinde kredi akışını sürdürmeye hazır olduğunu vurgulayarak, “Mortgage faizlerinin yeniden fiyatlandırılmasıyla batık kredi oranlarında düşüş bekliyoruz. Bu durum, bankacılık sisteminin kârlılığını korumasına katkı sağlayacak” diye konuştu.

Ancak yüksek faiz oranlarının etkisiyle işsizlik oranının yükseldiğini ve konut talebinin zayıfladığını belirten Hawkesby, buna rağmen düşen borçlanma maliyetleri ve tarımsal ihracat gelirlerinin hanehalkı borç ödeme gücünü desteklediğini ifade etti.

Yeni Zelanda ekonomisi, 2024 ortalarında başlayan agresif faiz indirimleriyle resesyondan çıkış sürecine girse de toparlanmanın yavaş ilerlediği ve küresel ekonomik belirsizliklerin yeni zorluklar oluşturduğu kaydedildi.

Christian Hawkesby, 8 Nisan 2025 itibarıyla altı aylığına RBNZ Guvernörlüğü görevine getirilmişti.