“Reagan’dan sonraki en büyük af”

01 Şubat 2018

Dilek ESKİ BEZİRKAN

NEW YORK - ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk “Birliğin Durumu” konuşmasında dile getirdiği göçmenlere yönelik önerilerine ilişkin tartışmalar sürüyor. New York Barosu avukatlarından Cahit Akbulut, Trump’ın kamuoyunda DACA olarak bilinen ve çocuk yaşta yasa dışı olarak ebeveynleri tarafından ABD’ye getirilen göçmenlerden oluşan 2 milyon kişiye zamanla vatandaşlık yolunu açan önerisinin 32 yıl sonra en kapsamlı af olacağını söyledi. Akbulut, “En son 1986 yılında ABD Başkanı Ronald Regan döneminde 3 milyon kişiyi af yasası çıkmıştı. Ondan sonra yasadışı göçmenlere yönelik herhangi bir uygulama olmadı. Sadece DACA benzeri, af getirmeyen, geçici uygulamalar söz konusu oldu” dedi.

Green card çekilişi kalkıyor

ABD Başkanı Trump’ın green card çekilişinin kaldırılacağını, bunun yerine yetenek temelli bir sistem ile ABD’ye gelişi önerdiğini hatırlatan Akbulut, bunun için her yıl 50 bin kota ayrıldığını ve çekilişin kalkması ile bu kotanın akıbetinin ne olacağının belirsiz olduğunu söyledi. Akbulut, sadece eş ve çocuklar dışında aile yakınlarına verilen ve yıllık 270 bin kişiya verilen kotanın da kaldırılmasının tartışıldığını kaydetti.

2 milyon kişiye af

ABD Başkanı Trump’ın özellikle DACA şartlarını taşıyan 700 bin kişinin yanı sıra bu şartları sağlayabilecek 1.3 milyon kişi ile birlikte 2 milyon kişiye öncelikle green card, 10 yıl sonrasında da vatandaşlık verilmesini önerdiğini ifade eden Akbulut, şunları söyledi:

“1986’dan beri en büyük rakamlı af getiren kanun önerisi olacak. ABD Başkanı Ronald Regan döneminde 3 milyon kişiyi af yasası çıkmıştı. Daha sonraki 32 yıllık süreçte sadece DACA’yı görüyoruz. O da green card getirmiyor. Sadece 2 yıllık geçici süreyle veriliyor. Bu yeni öneri ile bu şartları taşıyan 2 milyon kişiye af gelecek.”

Duvar için 25 milyar dolar

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlik ile ilgili önerileri karşılığında Kongre’den Meksika duvarı için 25 milyar dolar istediğini kaydeden Akbulut, “Ancak dünyada duvarların yıkıldığı bir dönemde üstelik göçmen ülkesi olan Amerika’ya böyle bir duvar örülmesine karşı çıkanlar var. Yine Trump önerilerine karşılık olarak sınır güvenliğini sağlayan görevlilerin sayısının artırılmasını ve ülkeye yasa dışı gelen kişilerin mahkemeye çıkarılmadan sınır dışı edilmesi imkanlarının verilmesini istiyor” dedi. Bu önerilerin ne kadar kabul göreceğini önümüzdeki günlerde görmenin mümkün olduğunu ifade eden Akbulut, konuyla ilgili herhangi bir öngörüde bulunmanın Trump dönemi için mümkün olmadığını sözlerine ekledi.