Refah Sınır Kapısı kararı değişmedi: ABD'ye rağmen İsrail'den geri adım yok

İsrail'in, ABD yönetiminin çağrılarına rağmen Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nı açmama yönündeki tutumunu sürdürdüğü bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, pazar akşamı toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı kalmasına karar verdi. Haberde, ABD yönetiminin ateşkesin ikinci aşamasına geçildiğini duyurmasına karşın Tel Aviv yönetiminin bu yöndeki talepleri dikkate almadığı aktarıldı.

Yetkili, Gazze Yönetim Kurulu'na Türkiye ve Katar'dan isimlerin dahil edilmesinin Tel Aviv ile Washington arasında daha önce varılan mutabakatta yer almadığını öne sürdü. Ayrıca İsrail'in, 7 Ekim 2023'teki çatışmalarda hayatını kaybeden İsrailli asker Ran Gvili'nin cenazesi teslim edilmeden kapının açılmasına izin vermeyeceği yönündeki tutumunu koruduğu ifade edildi.

Mayıs 2024'ten bu yana kapalı

Ateşkese rağmen Gazze'nin İsrail dışındaki dünyaya açılan tek kapısı konumundaki Refah Sınır Kapısı, İsrail tarafından Mayıs 2024'ten bu yana kapalı tutuluyor ve bölge işgal altında bulunuyor.