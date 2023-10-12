Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı!
Gazze’de 10 Ekim’de kapatılan sınır kapısı yeniden açıldı. Mısır, İsrail'den Refah Sınır Kapısı geçişini hedef almamasını istedi.
Haber Merkezi
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Mısır Dışişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın açık tutulduğunu duyurdu. Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik uluslararası yardımın Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki Al Arish Havaalanı'na yönlendirildiği açıklandı. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı çevresini hedef almıştı.