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Regeneron hisseleri açılış öncesinde yüzde 5 yükseldi

Trump'ın tedavisinde kullanılan kokteylin üreticisi olan Regeneron hisseleri açılış öncesinde yüzde 5 yükseldi.

Regeneron hisseleri açılış öncesinde yüzde 5 yükseldi
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Regeneron şirketinin hisse değeri, ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde şirkete ait olan REGN-COV2 adlı antikor kokteylinin kullanıldığını açıklamasıyla, açılış öncesi işlemlerde yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın tedavisinde, iki monklonal antikor kokteylinden oluşan, 8 miligramlık tek doz REGN-COV2 kullanıldı" denildi.

Regeneron, REGN-COV2'nin deneysel bir COVID-19 tedavisi olduğu belirtildi ve yaygın olarak 'şefkatli kullanım' talebi olarak bilinen, Yeni İlaç Bireysel Hasta Araştırma uygulamasına yanıt olarak sağlandığı belirtti..

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