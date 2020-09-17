Reinhart: Ekonomik toparlanma 5 sene sürebilir

17 Eylül 2020

Dünya Bankası Başekonomisti Carmen Reinhart, COVID-19 sebepli ekonomik krizden küresel ölçekte toparlanmanın 5 sene sürebileceğini belirtti.

"Karantinalara yol açan önlemler azaldıkça piyasalarda küçük ölçekli toparlanmaların görülebilir" diyen Reinhart, tam anlamıyla bir toparlanmanın 5 yıl süreceğini söyledi.

Reinhart, salgın sebepli ekonomik daralmanın kimi ülkelerde diğerlerinde daha uzun süreceğini ve bu bölgelerdeki fakir kesimin durumunu daha da zorlaştıracağını ve fakir ülkelerin krizden ekonomik olarak toparlanmalarının daha uzun süreceğini belirtti.

Başekonomist ayrıca, 20 yıldan bu yana ilk defa bir krizden sonra fakrliğin artacağına işaret etti.