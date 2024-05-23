Reisi'nin cenazesinde üçüncü gün: Naaşı Meşhed'e getirildi

Helikopterin düşmesi sonucu Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ve beraberindeki altı kişiyle birlikte hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere doğduğu Meşhed kentine getirildi.

Tasnim haber ajansında yer alan habere göre, 63 yaşında hayatını kaybeden Reisi'nin defnedileceği İmam Rıza Türbesi'nde hazırlıklar tamamlandı.

Reisi, İran'ın en kutsal İslami mekânı olan ve Şii Müslümanlar tarafından 9. yüzyılda yaşamış İmam Ali el Rıza'nın istirahatgâhı olarak kabul edilen altın kubbeli İmam Rıza Türbesi’nde toprağa verilecek.

Tahran ve Bircand kentlerinde düzenlenen cenaze törenlerinin üçüncü gününde, binlerce İranlı Meşhed'de biraraya geldi.