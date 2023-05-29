Rekabet Kurulu’ndan devralma onayı

Rekabet Kurulu, Heska Corporation'ın tek kontrolünün Antech Diagnostics, Inc aracı­lığıyla Mars, Incorporated tarafından devralın­ması işlemine izin verdi. Univera Bilgisayar Sis­temleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve dolaylı olarak iş­tiraki Univis Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kontrolünün TURK Elektronik Para AŞ tarafından devralınması işlemi onaylan­dı. M.B.İ.S. Bilgisayar Otomasyon Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Nagarro SE tarafından devralınma­sı işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı. Limak Doğalgaz Elektrik Üretim AŞ'nin tek kontrolü­nün, Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hiz­metleri ve İnşaat AŞ tarafından devralınması iş­lemi uygun bulundu.