Rekor sürede ABD oturum hakkı! 'Trump Altın Kart' devrede

ABD yönetimi, yabancı başvuru sahiplerine 1 milyon dolar karşılığında hızlandırılmış oturum ve uzun vadede vatandaşlığa geçiş imkânı sunan "Trump Altın Kart (Trump Gold Card)" programını hayata geçirdi. Program, özellikle yüksek gelirli yatırımcıları hedefleyen yeni bir vize modeli olarak tanımlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada kartın, "nitelikli ve güvenlik taramasından geçen kişiler için doğrudan vatandaşlık yolu" sağlayacağını ifade etti.

'Rekor sürede ABD oturum hakkı'

Trump Altın Kart, başvuru sahibinin ülkeye "kayda değer fayda" sunacağını kanıtlamasını şart koşan özel bir vize olarak konumlandırılıyor. Programın internet sitesinde, kartın "rekor sürede ABD oturum" hakkı tanıdığı belirtiliyor. İç Güvenlik Bakanlığına ödenecek 15 bin dolarlık işlem bedelinin ardından 1 milyon dolarlık katkı yapan kişilerin hızlandırılmış oturum alabileceği aktarılıyor.

Platin versiyonu da geliyor

Şirketler açısından ise şartlar daha ağır: ABD’de bir çalışanı sponsor etmek isteyen firmaların 2 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Bunun yanında, kısa süre içinde 5 milyon dolar karşılığında "özel vergi avantajları" sunacak platin versiyonun da devreye alınacağı duyuruldu.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick, programa ilişkin yaptığı açıklamada başvuru sahiplerinin "hükümetin şimdiye kadar yaptığı en kapsamlı güvenlik taramasından" geçirileceğini, kart sahiplerinin ise beş yıl sonra vatandaşlığa uzanan bir sürece dahil olabileceğini söyledi.

Trump ve göçmenlik politikaları

Program, Trump yönetiminin göçmenlik politikalarını sertleştirdiği bir dönemde yürürlüğe giriyor. Washington yönetimi yasa dışı göçmenlere yönelik sınır dışı operasyonlarını artırırken, çalışma vizelerinin maliyetini de yükseltmişti. Ayrıca ABD, "yüksek riskli ülke" olarak tanımlanan 19 ülkenin vatandaşlarından gelen tüm iltica ve göçmenlik yardımı başvurularını durdurmuştu.

Trump, eylül ayında nitelikli işçileri hedefleyen ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında başvuru ücretlerinin şirketler için 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.