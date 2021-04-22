Renault Grubu, ilk çeyrekte 665 bin araç sattı

Renault Grubu, 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, salgının etkisinin sürdüğü bir dönemde Grup, yılın ilk 3 aylık döneminde, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 artışla 665 bin 38 adet araç satışı gerçekleştirdi. 6 puanın üzerindeki fiyat etkisiyle gerçekleştirilen yıl başlangıcı, grubun karlılık odaklı ticari politikasının olumlu yönünü doğrular nitelikte oldu. Ayrıca Grup, en karlı satış kanalları üzerinden ilerlemeye devam ediyor.

Açıklamaya göre, Grup cirosu 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 1,1 azalışla 10 milyar avro oldu. Avtovaz dışında otomotiv faaliyet karı 8,6 milyar avro ile stabil kaldı. Bu çeyrekte öne çıkan gelişme "Renaulution" strateji planının yeni ticari politikası sayesinde 6 puandan fazla artış gösteren fiyat etkisi oldu.

Renault markası

Grubun Renault markası, 2021'in ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 artışla 433 bin 662 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Renault’nun Avrupa'daki piyasa payı, hafif ticari araç pazarının sağladığı güçlü ivmenin desteğiyle yüzde 3,9 büyüme gösterdi. Bu bağlamda, Renault markalı araç satışları yüzde 2,7 artış göstererek 250 bin 163 adede ulaştı.

Renault markası 2021'in ilk çeyreğinde 42 951 adet elektrikli ve hibrit araç sattı. İkinci çeyrekten itibaren Renault, üç yeni E-TECH hibrit ve plug-in hibrit araç modelini piyasaya sürecek.

Avrupa binek araç pazarında, elektrikli ve elektrik destekli Renault modelleri, araç tescillerinin yüzde 23'ünü oluşturdu. Twingo E-TECH Electric modelinin lansmanının ardından Renault markası, ikinci çeyrekte ürün gamını yeni Arkana E-TECH hibrit, Yeni Captur E-TECH hibrit ve Yeni Mégane hatchback E-TECH plug-in hibrit modelleriyle genişletmeye devam ediyor.

Renault, Avrupa dışındaki bölgelerde en karlı segmentlere yoğunlaşıyor. Marka, Hindistan'da hızla büyüyen kompakt SUV segmenti için yeni Kiger modelini başarıyla piyasaya sürerken, Rusya'da mart ayından bu yana satışta olan yeni Duster, çeşitli versiyonlarıyla piyasaya güçlü bir giriş yaptı.