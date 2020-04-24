Renault Trucks, Fransa'da yeniden faaliyete başlıyor

Karantina ve kısıtlama uygulamalarının başlangıcından bu yana üretimdeki geçici kesintiye rağmen Renault Trucks, özellikle yedek parça tedarikini ve araç bakım-onarım hizmetlerini sürdürerek, müşterilerine mümkün olan seviyede hizmet vermeye devam etti. Bu doğrultuda toplum yaşamının sürekliliği için vazgeçilmez öneme sahip temel ihtiyaçlar, ilaç ve gıdaların taşınması gibi faaliyetlerin sürdürülmesine destek oldu.



Bu sürecin ardından Renault Trucks, üretim faaliyetlerini yeniden başlatmak üzere gerekli hazırlıkları yapıyor. Fabrikaların yeniden faaliyete geçmesi kademeli olarak gerçekleşecek ve 23 Nisan 2020’de Vénissieux Motor fabrikası ile başlayacak. Diğer Renault Trucks fabrikaları, özellikle Bourg-en-Bresse ve Blainville-sur-Orne montaj fabrikaları, önümüzdeki haftalarda, normal kapasitelerinin yüzde 25’i seviyede yeniden çalışmaya başlayacak. Faaliyetler, yavaş ve emin adımlarla yeniden başlayacak ve müşterilerin taleplerine, tedarikçilerin bu süreçteki kapasitesine ve diğer Volvo grubu fabrikaları ile olan senkronizasyona bağlı olarak birkaç haftaya yayılarak arttırılacak.



Endüstriyel faaliyetlerin yeniden başlaması öncelikle her tesise özel olarak uyarlanan sağlık protokollerinin uygulanmasına bağlı olacak. Soyunma odasından iş istasyonuna kadar çalışanların bulunduğu tüm alanlar, şirket hekimleri tarafından değerlendirildi ve virüs ile her tür temas riskinin ortadan kaldırılması hedeflendi.

Renault Trucks Başkanı Bruno Blin, konuyla ilgili açıklamasında “Üretim faaliyetleri, yalnızca sağlık koşulları kusursuz olursa yeniden başlayacak. Bundan taviz vermeyeceğiz. Dolayısıyla kademeli bir yeniden başlangıç planlıyoruz. İlk dönemde üretim artışından önce, sağlık protokollerinin yanı sıra tedarikçi ve lojistik zincirini test edeceğiz. Sektörümüzün yeniden faaliyete geçmesini desteklemek, bizim sorumluluğumuz” dedi.