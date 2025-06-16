Renault'da üst düzey ayrılık: CEO Luca de Meo başka bir devin başına geçiyor

Renault’nun İtalyan CEO’su Luca de Meo, beş yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılma kararı aldı.

Milano’daki Bocconi Üniversitesi’nde işletme okuduktan sonra otomotiv sektörüne adım attı.

Renault, Toyota, Fiat ve Volkswagen gibi devlerde üst düzey pozisyonlarda bulunan Luca de Meo, otomotiv sektörünü bırakıyor.

Temmuz ortasında koltuktan kalkacak

Renault'dan yapılan açıklamada, “Luca de Meo, otomotiv sektörü dışında yeni zorluklara göğüs germek için istifa etme kararını açıkladı” ifadesi yer aldı.

De Meo, Temmuz ortasında Renault'dan ayrılacak. Fransız devleti, şirketin yüzde 15 hissesine sahip.

Fransız Le Figaro gazetesi, de Meo’nun ağırlıklı olarak mücevher, saat, çanta, ayakkabı ve giyim ürünlerine odaklanan lüks ürünler şirketi Kering’in başına geçeceğini yazdı.

İtalyan yöneticisi, finansal açıdan zor durumda olan Kering'in CEO'su Francois-Henri Pinault'nun yerine geçecek.

Ağır borç yükü altındaki Kering'in kontrolü Pinault ailesinin elinde ve CEO Pinault, 20 yıldır şirketi yönetiyordu.

Beş yıllık görev sürsinde De Meo, sorun yaşayan Fransız otomobil üreticisinin güçlenmesini sağladı. Nissan ile 20 yıl süren stratejik ittifakı yeniden şekillendirdi. Elektrikli araçlara geçerken hibrit araçlar konusunda daha ısrarcı oldu.