Renault'un satışları 10 milyar euronun altında kaldı

Fransız otomobil üreticisi Renault'un satışları, Ukrayna'daki çatışma ve yarı iletken tedarikindeki sorunlar nedeniyle ilk çeyrekte geriledi.

Dacia ve Lada markalarının da sahibi olan Renault, satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 2.7 düşüşle 9.748 milyar euroya düştüğünü açıkladı.

Avtovaz ve Renault Russia'nın faaliyetlerinden elde edilen satış gelirleri hariç tutulduğunda ise satışları yüzde 1.1 azalarak 8.9 milyar euro oldu.

Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik geniş kapsamlı yaptırımları nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini yeniden değerlendiren Renault elektrik (EV) ve içten yanmalı motorlu araç üretim faaliyetlerini birbirinden ayırmak için çalışma yürütüyor.

Renault, mart ayında açıkladığı yıl sonu tahminlerini teyit etti ve önümüzdeki aylarda hedeflerini ve stratejisini güncelleyeceğini duyurdu.