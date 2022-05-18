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Renesas, yarı iletken fabrikasını yeniden açıyor

Renesas Electronics, elektrikli araçlara yönelik yarı iletken malzeme üretmek amacıyla Japonya'daki fabrikasını yeniden açacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Japon üretici Renesas Electronics, işlerin azalması nedeniyle Ekim 2014'te kapatılan Yamanaşi eyaletindeki Kofu fabrikasını modernize ederek yeniden açacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, Modernizasyon kapsamında üretim hacmi iki katına çıkarılacak. Toplamda 90 milyar yenin (yaklaşık 700 milyon dolar) harcanacağı fabrika 2024'te hizmete açılacak.

Elektrikli araçlarda kullanılacak 300 milimetre yongalık güç yarı iletkenlerinin imalatı amacıyla hizmete girecek fabrika 100-150 kişilik istihdam sağlayacak.

Renesas CEO’su Şinata Hidetoşi, yaptığı açıklamada, firmanın, yarı iletken üretim bandıyla karbondan arınmış bir toplumun gerçekleşmesi için katkıda bulunacağını belirtti.

Japon firma açıklamasında, söz konusu yatırımın, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın ‘Yarı İletken Stratejisi’ çatısı altında yürütüleceğini kaydetti.