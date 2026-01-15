Resmi konutuna geçen Mamdani ilk değişikliği tuvalette yapacak

New York'un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, resmi konutu 'Gracie Mansion'a taşındı. 1942'den beri şehrin belediye başkanlarına ev sahipliği yapan 11 bin metrekarelik dev konut tarihi dokusu ile de öne çıkarken Mamdani, ilk değişikliği taharet musluğu taktırarak yapacak.

3 gün önce resmi konutuna taşınan ve eşi Rama Duwaji ile basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mamdani, "Bizi Upper East Side’da şimdiden karşılayan herkese çok müteşekkiriz ve bu şehirde gençliğimde ziyaret ettiğim pek çok müzeye yürüme mesafesinde, büyüdüğüm ilçeye geri dönmekten mutluyum" dedi.

İlk önce taharet musluğu taktıracak

Güvenlik depozitosu ödemediğiyle ilgili şaka yapan Mamdani, köşkün içinde yapılacak ilk değişikliğin taharet musluğu taktırmak olacağını söyledi.

'Gracie Mansion'ı halkın erişiminin sınırlı olduğu bir yer olmaktan çıkarıp, sıradan New Yorklulara daha fazla açmak istediğini söyleyen Mamdani, ayrıca kedi sahiplenme fikrinin bulunduğunu da belirtti.

Günlük alışkanlıklarının aynı kalacağını söyleyen Mamdani, metroya binmeye, otobüs kullanmaya ve New Yorklularla sokaklarda vakit geçirmeye devam edeceğini aktardı.