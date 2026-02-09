Restoran müdürü kendini yumrukladı, "Soyuldum" diye polise gitti

Artan gıda fiyatları ve sert rekabet, Japonya’daki ramen restoranlarını da zorluyor. Ancak bu kez gündeme gelen olay, ekonomik sıkıntıdan çok inanılmaz bir dolandırıcılık girişimi ile dikkat çekti. Bir restoran müdürü, zimmetine geçirdiği parayı örtbas etmek için kendini darp edip soygun ihbarında bulundu.

"Bıçaklı soyguna uğradım"

Olay, 23 Ekim gecesi saat 21.40 sularında Japonya’nın Saitama eyaletinde yaşandı. Kumamoto Ramen Ikugen zincirine bağlı bir şubenin 36 yaşındaki müdürü, acil polis hattını arayarak bıçaklı soyguna uğradığını söyledi. İddiasına göre, iş yerini kapattıktan hemen sonra saldırıya uğramış, yüzüne yumruk atılmış ve kasadaki yaklaşık 670 bin yen (186 bin TL) çalınmıştı.

Yalan kamera görüntüleriyle ortaya çıktı

Saitama eyalet polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Ancak çevredeki güvenlik kameralarında, tarif edilen saldırganla örtüşen tek bir kişi bile tespit edilemedi. Bu durum, polis ekiplerinin dikkatini doğrudan mağdur olduğunu iddia eden müdüre çevirdi.

Telefon geçmişi her şeyi açığa çıkardı

Müdürün cep telefonunda yapılan incelemede, arama geçmişinde “düzmece soygun mağduru” gibi ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine şüpheli, gerçeği itiraf etti. Kaybolan parayı geçim masrafları ve pachinko adı verilen kumar benzeri bir oyunda harcamak için zimmetine geçirdiğini söyledi. Yüzündeki morlukların ise kendi kendine attığı yumruklardan kaynaklandığını kabul etti.

Şüpheli, 29 Ocak’ta asılsız ihbar yapmak ve polisi yanıltmak suçlarından tutuklandı. Polis, zimmete geçirilen parayla ilgili detaylı incelemesini sürdürüyor.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Haber Japonya’da sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, “Bu devirde kameralar varken böyle bir numara denenir mi?” ve “Benim tanıdığım biri de aynısını yapmıştı, hemen yakalanmıştı” gibi yorumlarla olayı ti’ye aldı. Bazıları ise polisin telefon arama geçmişine bakmasını eleştirdi.