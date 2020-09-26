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Resulayn'da bombalı terör saldırısı: 6 ölü

Resulayn'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 1'i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti.

Resulayn'da bombalı terör saldırısı: 6 ölü
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Suriye'de Haseke'ye bağlı Resulayn ilçesinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Saldırıda, 1'i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Kaynak: AA

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