Reuters: İsrail tankları Refah kent merkezine girdi

İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin güney kenti Refah'ın merkezine girdiği bildirildi.

Reuters Haber Ajansı'nın sahadaki tanıklara dayandırdığı habere göre; İsrail tankları güney kenti Refah'ın şehir merkezine ulaştı.

İsrail ordusu, uluslararası uyarılara ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıyı durdurması yönündeki kararına rağmen Gazze'nin güney kentinde büyük bir operasyon yürütüyor.

İsrail'in operasyonları nedeniyle yüz binlerce Filistinli yerinden edilmişti.

İsrail ordusu, Refah operasyonuyla ilgili daha sonra bir açıklama yapacağını söyledi, görgü tanıklarının anlattıklarıyla ilgili yorum yapmadı.