Reuters: Kameramanımızı öldüren roketi İsrail ateşledi
Britanya merkezli haber ajansı Reuters, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde çalışan kameraman İssam Abdullah'ın İsrail'in roketiyle öldüğünü açıkladı.
İsrail'in Hamas hedeflerini vurmaya başlamasının ardından Hizbullah da Lübnan topraklarından İsrail'i hedef almaya başlamıştı. Lübnan'ın güneyinde dün bir Reuters kameramanı hayatını kaybetmişti.
Reuters, X Arapça sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdullah'ın hayatını kaybettiği dünkü saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamada, Reuters televizyonu kameramanının İsrail tarafından fırlatılan roket nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.
Saldırıda 2 gazetecisi yaralanan Katar merkezli Al Jazeera medya ağı da Lübnan'ın güneyinde gazetecilere yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu.
İsrail ordusu sözcülüğünden bir yetkili, olayı reddetmedikleri gibi onaylamadıklarını, detayları incelediklerini söylemişti.