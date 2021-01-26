Reuters: Riyad'da şiddetli patlama duyuldu
Reuters, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da şiddetli bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.
Reuters
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesi duyulurken, Suudi Arabistan devlet televizyonu Al Arabiya TV'de patlama olduğuna ilişkin ifadeler yer aldı.
Ayrıca sosyal medyada Riyad üzerinde bir füzenin vurularak düşürüldüğüne ilişkin görseller paylaşıldı.
Cumartesi günü Suudi Arabistan önderliğinde Yemen'deki olaylara müdahale eden koalisyon güçleri Riyad'a doğru ilerleyen "düşman hava hedefinin" vurularak düşürüldüğünü açıklamıştı.