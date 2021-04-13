Reuters'te ilk kadın genel yayın yönetmeni dönemi

Reuters Haber Ajansı üst düzey editörlerinden biri olan Alessandra Galloni'yi yeni genel yayın yönetmeni olarak belirledi. Galloni, ajansın 170 yıllık tarihinde ilk kadın genel yayın yönetmeni oldu.

Stephen Adler'in 10 yıllık görev süresi sonunda bu ay emekli olmasının ardından göreve başlayacak Galloni 47 yaşında. Adler'in yönetiminde Reuters Haber Ajansı'nın yüzlerce ödül aldığı belirtilirken bu ödüllerin arasında sektörün en önemli ödülü olarak gösterilen 7 de Pulitzer yer aldığı ifade edildi.