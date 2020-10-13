Revolut'tan ABD'de bankacılık lisansı hamlesi

13 Ekim 2020

CNBC'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Revolut, bankacılık lisansı almak üzere San Francisco Fed ile Kaliforniya eyaletinin Finansal Kuruluşlar Bölümü'ne birkaç hafta içinde başvuru yapmaya yakın.

2015 yılında Nikolay Storonsky ve Vad Yatsenko tarafından Londra merkezli olarak kurulan Revolut, Avrupalılara yurt dışındayken kur çevrim ücretlerinden kaçınma imkanı sunmayı hedefliyor ve hali hazırda 13 milyon kullanıcısı var.