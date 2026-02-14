Rio Karnavalı, Brezilya ekonomisine 1 milyar dolar kazandıracak

Brezilya’nın dünyaca ünlü karnavalı, 2026 yılında tarihi bir rekora hazırlanıyor. Turizm yetkililerinin tahminlerine göre ülke genelinde 8 milyondan fazla yabancı ve yerli turistin karnaval coşkusuna katılması bekleniyor. Sadece sokak kutlamalarına katılacak kişi sayısının ise 65 milyonu aşacağı ve bu rakamın geçen yıla göre yüzde 22 artış anlamına geldiği belirtiliyor.

Rio’da doluluk yüzde 98’e ulaştı

Özellikle Rio de Janeiro, 462 sokak grubu ve Sambódromo’daki geleneksel geçit törenleriyle organizasyonun merkez üssü konumunda. Kentte otel doluluk oranı yüzde 98’e ulaşırken, kutlamaların şehir ekonomisine 1 milyar doların üzerinde katkı sağlaması öngörülüyor. 13-18 Şubat tarihleri arasındaki Rio uçuşlarına talep de artmış durumda; bilet satışları yüzde 9 yükseldi.

Büyük şehirlerde dev katılım

Karnavalın etkisi yalnızca Rio ile sınırlı değil. São Paulo’da 16 milyondan fazla kişinin 600 “bloco” ile sokaklara çıkması beklenirken, Salvador ve Belo Horizonte başta olmak üzere büyük şehirlerde toplam katılımcı sayısının 40 milyonu aşacağı tahmin ediliyor. Belo Horizonte’de ekonomik etkinin 190 milyon dolara ulaşması beklenirken, Recife ve Olinda’da milyonlarca kişi frevo ve maracatú ritimleri eşliğinde kutlamalara katılacak.

Uluslararası ilgi artıyor

Uluslararası rezervasyonlarda da dikkat çekici bir yükseliş söz konusu. Başta Şili (yüzde 41), ABD (yüzde 11) ve Arjantin (yüzde 8) olmak üzere birçok ülkeden yoğun talep geliyor. Bahia eyaletinde uluslararası rezervasyonların yüzde 43 arttığı açıklanırken, Brezilya’ya yönelik uçuş aramalarında yüzde 21’lik artış kaydedildi.

Kamu ve özel sektörden destek

Brezilya Turizm Bakanlığı ile ülkenin yurtdışı tanıtım ajansı Embratur koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Rio’daki Özel Grup Samba okullarına 2,3 milyon dolarlık destek sağlandı. Embratur, ayrıca Beautiful Destinations platformu ile uluslararası tanıtım için stratejik bir iş birliği başlattı.

Embratur Başkanı Marcelo Freixo, karnavalın istihdam ve gelir yaratımında kilit rol oynadığını belirterek etkinliğin 160’tan fazla ülkede Brezilya’ya yönelik ilgiyi artırdığını vurguladı. Yetkililere göre 2026 Karnavalı, yalnızca kültürel bir şölen değil; aynı zamanda turizm gelirleriyle ülke ekonomisine güçlü katkı sunacak stratejik bir organizasyon olarak öne çıkıyor.