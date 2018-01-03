Ripple yöneticileri, ABD'nin en zenginleri listesine girdi

03 Ocak 2018

Blockchain teknolojisi kullanılarak geliştirilen sanal para Ripple'ın eski ve yeni CEO'ları, dijital paranın son dönemdeki hızlı yükselişiyle "dünyanın en zenginleri" listesine girdi.

Forbes'un haberine göre, geçen hafta Etherium'u geçerek en değerli ikinci dijital para olan ve Bitcoin'in tahtını sarsan Ripple'ın piyasa değeri 1 Ocak itibariyle 89 milyar dolara ulaştı.

Ripple'ın kurucusu ve eski CEO'su Chris Larsen'ın 5 milyar dolar değerinde Ripple ile şirkette yüzde 17'lik hisseye sahip olduğu belirtiliyor. Buna göre 37,3 milyar dolarlık servete sahip olan Larsen, Forbes'un "En Zengin Amerikalılar" listesinde 15. sıraya yerleşti.

Ripple'ın şu andaki CEO'su Brad Garlinghouse'ın ise, 9,5 milyar dolarlık servetle "ABD'nin en zengin 54. kişisi" olduğu belirtiliyor.

Ripple'ın değeri 2017'de 38 bin kat değerlenerek 0.006 dolardan 2,30 dolara yükseldi.

Dijital parada yeni trend