Rıza Pehlevi'den İran'daki protestocular çağrı: Küresel destek yakında ulaşacak

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, İran’da süren kitlesel protestolara ilişkin yeni bir video mesaj yayımladı. Mevcut gösterilerin İran’daki rejimin temelini derinden sarstığını dile getiren Pehlevi, halktan gelen milyonlarca kişinin desteğine dikkat çekerek, "Şimdi, geçmiş günlerdeki çağrılara verdiğiniz milyonluk yanıtın gücüyle ve sizden aldığım meşruiyet ve kabulle, İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmeyi ve aziz İran'ı geri almayı hedefleyen ulusal ayaklanmanın bir sonraki aşamasını ilan ediyorum" dedi.

"Güvenlik güçleri bir tercih yapmak zorundadır"

Pehlevi, ülkedeki kritik merkezlerin kontrol altına alınmasının yanı sıra rejimin iletişim ve propaganda kanallarının etkisiz hale getirilmesinin de büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu kapsamda, "Bunu sağlayan rejime ait tüm kurum ve kuruluşlar meşru hedefler olarak kabul edilmektedir" ifadelerini kullandı. Rejim adına görev yapan güvenlik güçlerinin bir tercih yapmak zorunda olduğunu belirten Pehlevi, İran dışında bulunan diplomatik temsilciliklere de değinerek, "İran dışında ise, tüm büyükelçilikler ve konsolosluklar İranlılara aittir. Artık buraların İran İslam Cumhuriyeti bayrağı yerine İran'ın ulusal bayrağıyla donatılma zamanı gelmiştir" şeklinde konuştu.

"Onlara nefes alma fırsatı vermemeliyiz"

İran halkının tarihi bir dönemeçte olduğunu savunan Pehlevi, Ali Hamaney ve mevcut yönetimin ciddi darbeler aldığını ifade ederek, "Ali Hamaney ve rejimi sizden ağır darbeler aldı; onlara tekrar nefes alma fırsatı vermemeliyiz" uyarısında bulundu.

"Geri adım atmayacağız"

Rejim güçlerinin bazı gösterilerde silah kullandığını hatırlatan Pehlevi, bunun bir güç göstergesi olmadığını savunarak, "Bu, güçten değil asker eksikliğinden ve daha hızlı bir çöküş ile devrilme korkusundan kaynaklanmaktadır. Bu canilerin gençlerimizin kanını daha fazla dökmesine izin vermeyeceğiz. Onlara fırsat tanımayacağız. Geri adım atmayacağız" dedi.

"Küresel destek yakında ulaşacak"

İran’ın özgürlüğüne yaklaşıldığını yineleyen Pehlevi, uluslararası desteğin de geleceğini belirterek mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Yalnız değiliz. Küresel destek yakında ulaşacaktır. Benden gelecek bir sonraki mesajları bekleyin. Yakında ülkemizi İran İslam Cumhuriyeti'nden geri alacağız ve İran'ın her yerinde özgürlük ve zafer kutlamaları yapacağız."

Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti

ABD Başkanı Trump ise, İran'a müdahale konusunda yeni bir açıklama yaptı. Tahran yönetimine ilişkin tehditlerini sürdüren Trump, İran'a karşı Amerikan ordusunun seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.

İran'daki protestolarla ilgili "saat başı" rapor aldığını belirten Trump, İranlı yöneticilerle ilgili "Onlar lider değiller. Şiddet yoluyla yönetiyorlar. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve masada çok güçlü seçeneklerimiz var" açıklamasında bulundu.

Eylemler ülke geneline yayıldı, internet kesildi

İran’da protestolar, 28 Aralık’ta ülke para birimi riyalin sert değer kaybı sonrası başladı. Uluslararası yaptırımların da etkisiyle riyalin dolar karşısında 1,4 milyon seviyesini aşmasıyla eylemler hızla yayıldı ve kısa sürede teokratik yönetime karşı doğrudan talepler içeren gösterilere dönüştü.

Ülkede internetin kesilmesi ve telefon hatlarının devre dışı bırakılması, protestoların gerçek boyutunun dışarıdan izlenmesini zorlaştırıyor. Uluslararası medya kuruluşları can kayıplarını bağımsız kaynaklardan doğrulayamazken, İran hükümeti de toplam ölü sayısına ilişkin resmi bir veri paylaşmış değil. Yurt dışındaki gözlemciler, bilgi akışının engellenmesinin güvenlik güçleri içindeki sertlik yanlısı unsurları daha kanlı bir müdahaleye yönlendirebileceği uyarısında bulunuyor.